https://1prime.ru/20260129/zoloto-867026009.html

Стоимость золота снижается после рекордного роста

Стоимость золота снижается после рекордного роста - 29.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается после рекордного роста

Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T22:33+0300

2026-01-29T22:33+0300

2026-01-29T22:33+0300

рынок

торги

мировая экономика

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 5 325,51 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,43% - до 113,045 доллара за унцию, ранее днём показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на рыночную конъюнктуру. "Учитывая перенасыщенность рынков и преобладание притока капитала над фундаментальными факторами, для коррекции не требуется много усилий", - заявил агентству Блумберг эксперт из компании Julius Baer Group Ltd. Карстен Менке (Carsten Menke). По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, сша, comex