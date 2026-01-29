https://1prime.ru/20260129/zoloto-867026009.html
Стоимость золота снижается после рекордного роста
Стоимость золота снижается после рекордного роста - 29.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается после рекордного роста
Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:33+0300
2026-01-29T22:33+0300
2026-01-29T22:33+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 5 325,51 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,43% - до 113,045 доллара за унцию, ранее днём показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на рыночную конъюнктуру. "Учитывая перенасыщенность рынков и преобладание притока капитала над фундаментальными факторами, для коррекции не требуется много усилий", - заявил агентству Блумберг эксперт из компании Julius Baer Group Ltd. Карстен Менке (Carsten Menke). По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мировая экономика, сша, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Comex
Стоимость золота снижается после рекордного роста
Биржевая стоимость золота в мире в четверг вечером снижается после рекордного роста
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 14,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 5 325,51 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,43% - до 113,045 доллара за унцию, ранее днём показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Аналитики обратили внимание на рыночную конъюнктуру.
"Учитывая перенасыщенность рынков и преобладание притока капитала над фундаментальными факторами, для коррекции не требуется много усилий", - заявил агентству Блумберг эксперт из компании Julius Baer Group Ltd. Карстен Менке (Carsten Menke).
По итогам январского заседания ФРС США
сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.