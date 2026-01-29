Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота снижается после рекордного роста - 29.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается после рекордного роста
Стоимость золота снижается после рекордного роста - 29.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается после рекордного роста
Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T22:33+0300
2026-01-29T22:33+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 20.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 5 325,51 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,43% - до 113,045 доллара за унцию, ранее днём показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики обратили внимание на рыночную конъюнктуру. "Учитывая перенасыщенность рынков и преобладание притока капитала над фундаментальными факторами, для коррекции не требуется много усилий", - заявил агентству Блумберг эксперт из компании Julius Baer Group Ltd. Карстен Менке (Carsten Menke). По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.
сша
рынок, торги, мировая экономика, сша, comex
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Comex
22:33 29.01.2026
 
Стоимость золота снижается после рекордного роста

Биржевая стоимость золота в мире в четверг вечером снижается после рекордного роста

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в четверг вечером снижается после рекордного роста, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 14,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,28%, до 5 325,51 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 625,89 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,43% - до 113,045 доллара за унцию, ранее днём показатель впервые в истории оказался выше отметки в 121 доллар за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Аналитики обратили внимание на рыночную конъюнктуру.
"Учитывая перенасыщенность рынков и преобладание притока капитала над фундаментальными факторами, для коррекции не требуется много усилий", - заявил агентству Блумберг эксперт из компании Julius Baer Group Ltd. Карстен Менке (Carsten Menke).
По итогам январского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет в 17-18 марта.
 
РынокТоргиМировая экономикаСШАComex
 
 
