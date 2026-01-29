Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанки в 2025 году сократили закупки золота до минимума за четыре года - 29.01.2026, ПРАЙМ
Центробанки в 2025 году сократили закупки золота до минимума за четыре года
Центробанки в 2025 году сократили закупки золота до минимума за четыре года - 29.01.2026, ПРАЙМ
Центробанки в 2025 году сократили закупки золота до минимума за четыре года
Центробанки в прошлом году приобрели лишь 863 тонны золота - минимум за последние четыре года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T23:46+0300
2026-01-29T23:46+0300
банки
финансы
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Центробанки в прошлом году приобрели лишь 863 тонны золота - минимум за последние четыре года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту. Спрос финансовых регуляторов за прошлый год сократился сразу на 21%, или на 229,1 тонны. В течение года меньше всего регуляторы приобрели во втором квартале - всего 174,7 тонны, при этом в четвертом квартале покупки были заметно больше - 230,3 тонны. Ранее ассоциация сообщала, что золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений. При этом спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн.
2026
Новости
1920
1920
true
банки, финансы
Банки, Финансы
23:46 29.01.2026
 
Центробанки в 2025 году сократили закупки золота до минимума за четыре года

Центробанки в 2025 году приобрели лишь 863 тонны золота, что является минимумом за 4 года

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Центробанки в прошлом году приобрели лишь 863 тонны золота - минимум за последние четыре года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту.
Спрос финансовых регуляторов за прошлый год сократился сразу на 21%, или на 229,1 тонны.
В течение года меньше всего регуляторы приобрели во втором квартале - всего 174,7 тонны, при этом в четвертом квартале покупки были заметно больше - 230,3 тонны.
Ранее ассоциация сообщала, что золотодобывающие компании всего мира в 2025 году добыли 3,67 тысячи тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений. При этом спрос на золото в прошлом году обновил исторический рекорд, составив более 5 тысяч тонн.
 
