https://1prime.ru/20260130/advokat-867032292.html
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке - 30.01.2026, ПРАЙМ
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T04:26+0300
2026-01-30T04:26+0300
2026-01-30T05:16+0300
технологии
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867032292.jpg?1769739368
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод. К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он. "В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, банки, финансы
Технологии, Банки, Финансы
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
РИА Новости: VPN и Proxy-сервисы могут привести к блокировке переводов в банке
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод.
К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он.
"В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин.