МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод. К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он. "В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин.
04:26 30.01.2026 (обновлено: 05:16 30.01.2026)
 
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке

РИА Новости: VPN и Proxy-сервисы могут привести к блокировке переводов в банке

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод.
К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он.
"В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала