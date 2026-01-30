https://1prime.ru/20260130/advokat-867032292.html

Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке

Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин. "Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод. К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он. "В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин.

