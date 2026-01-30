https://1prime.ru/20260130/agroeksport-867038647.html
Россия утроила экспорт молочной продукции в ОАЭ в 2025 году
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт молочной продукции в ОАЭ в 2025 году утроился и превысил 1 миллион долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам, в 2025 году Россия поставила в ОАЭ около 275 тонн молочной продукции на сумму почти 1 миллион долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с 2024 годом объем поставок увеличился в 3,3 раза в натуральном выражении и в 2,9 раза - в стоимостном. Основными категориями, поставляемыми на экспорт, стали: мороженое - 364 тысячи долларов (рост на 48%); сыры и творог - 234 тысячи долларов (рост в 4,4 раза); молоко и сливки - 232 тысячи долларов (рост в 8,4 раза); кисломолочные продукты - 73 тысячи долларов (в 2024 году поставки были незначительны), а также молочная сыворотка - 51 тысяча долларов (в 2024 году поставки не осуществлялись).
