Российский рынок акций умеренно снижается

2026-01-30T15:08+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем в пятницу умеренное снижение на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижался на 0,32%, до 2 788,79 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,95%, до 68,93 доллара за баррель. Рынок держится выше отметки 2800, но явно выжидает - трейдеры фиксируют прибыль после трехдневного роста, а объемы перед выходными традиционно невысокие, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рынок находится в состоянии нервного равновесия. С одной стороны, инфляция замедляется, ЦБ, вероятно, готов снижать или хотя бы сохранять ставку, нефть держится выше 68 долларов, переговоры по Украине продолжаются - всё это аргументы для роста. С другой - коррекция по драгметаллам, слабость металлургов, возможные санкционные риски и традиционная пятничная осторожность инвесторов не дают развернуться", - анализирует эксперт. "После вчерашней не слишком удачной попытки сильного роста, сегодня, в пятницу 30 января, российский рынок акций отступает вниз… В бумагах падение сильнее в сравнении с более оптимистичным завершением вечерних торгов. В составе индексов в минусе большая часть бумаг", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции ТГК-1 (+7,24%), ВТБ (+1,34%), "Новабев групп" (+1,32%), банка "Санкт-Петербург" (+0,92%) и "Россетей Центра и Приволжья" (+0,59%). В лидерах падения – акции золотодобытчиков и металлургов, следующих на негативной динамикой металлов. Золото, серебро, металлы платиновой группы и цветные металлы сегодня в большом минусе, отметил Калачев. В лидерах снижения -акции "Селигдара" (−6,92%), "Полюса" (−4,26%), "Норникеля" (−3,84%), "Русал" (−3,69%) и "Эн+ Груп" (−3,16%). К вечеру можно ожидать изменения индекса Мосбиржи в диапазоне от 0% до 0,5%, считает Калачев. "В худшем сценарии индекс может откатить к поддержке 2750 пунктов, если геополитика обострится или ЦБ разочарует в феврале. В нейтральном - торговаться в боковике 2750-2850 до заседания регулятора. В позитивном - пробить 2850, если переговоры дадут хоть какой-то прогресс, а инфляция продолжит замедляться", - полагает Силаев.

2026

