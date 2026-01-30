Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026 Российский рынок акций закрылся снижением на 0,54%
Российский рынок акций закрылся снижением на 0,54% - 30.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,54% и повысился на 0,58% за январь, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,54%, до 2782,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,09%, до 1172,96 пункта, долларовый РТС – на 0,15%, до 1157,73 пункта. За январь индекс Мосбиржи поднялся на 0,58%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,19%, РТС - на 3,9%.
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы снизился на 0,54% и повысился на 0,58% за январь, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,54%, до 2782,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 2,09%, до 1172,96 пункта, долларовый РТС – на 0,15%, до 1157,73 пункта.
За январь индекс Мосбиржи поднялся на 0,58%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,19%, РТС - на 3,9%.
