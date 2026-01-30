Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии - 30.01.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии
2026-01-30T08:14+0300
2026-01-30T08:14+0300
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются после публикации статистики по безработице в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% - до 4 108,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 669,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,75%, до 27 480 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,59%, до 8 874,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,11%, до 53 432 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 5 268,85 пункта. Ранее в пятницу статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, ее показатель с учетом сезонных колебаний в декабре сохранился на уровне ноября в 2,6%, как и ожидали аналитики. Данные по состоянию рынка труда в Японии принимаются во внимание при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики японского Центрального банка. По итогам своего первого заседания в этом году регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%.
япония
азиатско-тихоокеанский регион
08:14 30.01.2026
 
Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии

Фондовые индексы АТР в основном снижаются после выхода данных по рынку труда в Японии

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются после публикации статистики по безработице в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% - до 4 108,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 669,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,75%, до 27 480 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,59%, до 8 874,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,11%, до 53 432 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 5 268,85 пункта.
Ранее в пятницу статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, ее показатель с учетом сезонных колебаний в декабре сохранился на уровне ноября в 2,6%, как и ожидали аналитики.
Данные по состоянию рынка труда в Японии принимаются во внимание при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики японского Центрального банка. По итогам своего первого заседания в этом году регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%.
 
РынокТоргиИндексыЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
