Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются после публикации статистики по безработице в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% - до 4 108,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 669,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,75%, до 27 480 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,59%, до 8 874,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,11%, до 53 432 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 5 268,85 пункта. Ранее в пятницу статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, ее показатель с учетом сезонных колебаний в декабре сохранился на уровне ноября в 2,6%, как и ожидали аналитики. Данные по состоянию рынка труда в Японии принимаются во внимание при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики японского Центрального банка. По итогам своего первого заседания в этом году регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%.
