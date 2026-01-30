https://1prime.ru/20260130/atr-867036466.html

Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии

Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии - 30.01.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно снижаются на данных по безработице в Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются после публикации статистики по безработице в Японии,... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T08:14+0300

2026-01-30T08:14+0300

2026-01-30T08:14+0300

рынок

торги

индексы

япония

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются после публикации статистики по безработице в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% - до 4 108,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,3%, до 2 669,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,75%, до 27 480 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,59%, до 8 874,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,11%, до 53 432 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 0,91%, до 5 268,85 пункта. Ранее в пятницу статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, ее показатель с учетом сезонных колебаний в декабре сохранился на уровне ноября в 2,6%, как и ожидали аналитики. Данные по состоянию рынка труда в Японии принимаются во внимание при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики японского Центрального банка. По итогам своего первого заседания в этом году регулятор оставил учетную ставку на уровне 0,75%.

япония

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225