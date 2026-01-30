https://1prime.ru/20260130/avia-867054046.html

Испанская авиакомпания Iberia продлила приостановку рейсов в Венесуэлу

2026-01-30T17:22+0300

бизнес

венесуэла

карибский регион

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/33/841873346_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_04b4e7098a9c236c22cc077564910a7e.jpg

МАДРИД, 30 янв - ПРАЙМ. Испанская авиакомпания Iberia продлила отмену своих рейсов в Венесуэлу и рассчитывает возобновить полёты в апреле, сообщила РИА Новости представитель информационной службы компании. "В настоящее время Iberia не выполняет рейсы в Венесуэлу, следуя рекомендациям авиационных властей… Мы рассчитываем возобновить полёты в апреле при наличии необходимых гарантий безопасности. Билеты на рейсы в Каракас на апрель уже доступны на нашем официальном сайте", - сказала сотрудница авиакомпании. По ее словам, авиакомпания занимается перераспределением ресурсов и корректировкой расписания для того, чтобы восстановить рейсы в Венесуэлу. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в четверг сообщило об отмене уведомления о рисках полетов (NOTAM) над Венесуэлой и рядом других районов в Карибском регионе.

2026

бизнес, венесуэла, карибский регион