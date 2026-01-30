https://1prime.ru/20260130/aviakompanii-867064485.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году снизился на 2,6%
2026-01-30T21:42+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году снизился на 2,6% по сравнению с 2024 годом и составил 108,85 миллиона человек, следует из сообщения Росавиации. "Пассажиропоток российских авиакомпаний за 2025 год... Всего: 108,85 млн человек", - говорится в материалах ведомства.
