https://1prime.ru/20260130/avtokredit-867041993.html

В России упал объем выданных автокредитов

В России упал объем выданных автокредитов - 30.01.2026, ПРАЙМ

В России упал объем выданных автокредитов

Общий объем выданных автомобильных кредитов в России за прошлый год упал на 30,3% по сравнению с 2024 годом - до 1,53 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T11:16+0300

2026-01-30T11:16+0300

2026-01-30T11:16+0300

бизнес

финансы

россия

москва

санкт-петербург

московская область

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Общий объем выданных автомобильных кредитов в России за прошлый год упал на 30,3% по сравнению с 2024 годом - до 1,53 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2025 году было выдано автокредитов на сумму 1,53 триллиона рублей, или на 30,3% (или в 1,4 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году – 2,2 триллиона рублей) ", - говорится в сообщении. Наибольший объем выданных кредитов был отмечен в Москве (на 144,9 миллиарда рублей), Московской области (125,1 миллиарда), Санкт-Петербурге (85,5 миллиарда), Краснодарском крае (77,4 миллиарда) и Татарстане (75,2 миллиарда рублей). Отмечается, что по сравнению с 2024 годом в прошлом году выдача автомобильных кредитов (среди 15 региональных лидеров) больше всего сократилась в Ростовской (-36,7%), Челябинской (-35,2%) и Московской (-35,2%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-33,6%), Ленинградской области (-32,9%) и Москве (-32,9%). "Падение выдачи автокредитов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора... Этому также способствовало введение макропруденциальных лимитов... автокредитов, запрашиваемых гражданами с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН)", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Также, по его словам, аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автомобильные кредиты. Поэтому при одобрении таких займов кредиторы сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением предельной долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.

москва

санкт-петербург

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, москва, санкт-петербург, московская область, алексей волков, нбки