В России упал объем выданных автокредитов
Объем выданных автокредитов в России упал на 30,3% до 1,53 триллиона рублей
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Общий объем выданных автомобильных кредитов в России за прошлый год упал на 30,3% по сравнению с 2024 годом - до 1,53 триллиона рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2025 году было выдано автокредитов на сумму 1,53 триллиона рублей, или на 30,3% (или в 1,4 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2024 году – 2,2 триллиона рублей) ", - говорится в сообщении.
Наибольший объем выданных кредитов был отмечен в Москве (на 144,9 миллиарда рублей), Московской области (125,1 миллиарда), Санкт-Петербурге (85,5 миллиарда), Краснодарском крае (77,4 миллиарда) и Татарстане (75,2 миллиарда рублей).
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом в прошлом году выдача автомобильных кредитов (среди 15 региональных лидеров) больше всего сократилась в Ростовской (-36,7%), Челябинской (-35,2%) и Московской (-35,2%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-33,6%), Ленинградской области (-32,9%) и Москве (-32,9%).
"Падение выдачи автокредитов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора... Этому также способствовало введение макропруденциальных лимитов... автокредитов, запрашиваемых гражданами с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН)", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Также, по его словам, аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автомобильные кредиты. Поэтому при одобрении таких займов кредиторы сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением предельной долговой нагрузки (ПДН) не более 50%.