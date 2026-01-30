Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024 году - это стало минимумом с 2018 года, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, в январе-декабре россияне оформили 968,2 тысячи ипотек на 4,45 триллиона рублей. При этом в текущем году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении. Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.В то же время средний размер кредита составил рекордные 4,87 миллиона рублей, увеличившись на четверть.Портфель выданных банками ипотечных кредитов по итогам прошлого года достиг 20,8 триллиона рублей, увеличившись за год на 8,6%. Просроченная задолженность достигла 205,3 миллиарда рублей против 94,9 миллиарда годом ранее.
18:41 30.01.2026 (обновлено: 18:52 30.01.2026)
 
Россияне в 2025 году оформили минимальное за семь лет количество ипотек

Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Менеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские банки в 2025 году выдали 986,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,45 триллиона рублей против 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей в 2024 году - это стало минимумом с 2018 года, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, в январе-декабре россияне оформили 968,2 тысячи ипотек на 4,45 триллиона рублей. При этом в текущем году выдачи сократились на четверть в количественном и на 9% в денежном выражении.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
В то же время средний размер кредита составил рекордные 4,87 миллиона рублей, увеличившись на четверть.
Портфель выданных банками ипотечных кредитов по итогам прошлого года достиг 20,8 триллиона рублей, увеличившись за год на 8,6%. Просроченная задолженность достигла 205,3 миллиарда рублей против 94,9 миллиарда годом ранее.
