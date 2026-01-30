https://1prime.ru/20260130/baza-867041748.html
Денежная база России в узком определении снизилась до 19,5 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 января снизилась до 19,515 триллиона рублей с 19,648 триллиона на 16 января, сообщил Банк России.
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 января снизилась до 19,515 триллиона рублей с 19,648 триллиона на 16 января, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю уменьшился на 133 миллиарда рублей, или на 0,7%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
