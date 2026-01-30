Денежная база России в узком определении снизилась до 19,5 триллиона рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы
россия
рф
банк россия
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 января снизилась до 19,515 триллиона рублей с 19,648 триллиона на 16 января, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю уменьшился на 133 миллиарда рублей, или на 0,7%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
11:14 30.01.2026
 
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 января снизилась до 19,515 триллиона рублей с 19,648 триллиона на 16 января, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю уменьшился на 133 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
 
ФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала