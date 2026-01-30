https://1prime.ru/20260130/benzin-867047253.html
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже за неделю выросла на 6,93% и 5,06% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Только к закрытию торгов пятницы цена на Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,35% - до 59 026 рублей за тонну. При этом марка Аи-95 подешевела на 1,43% - до 60 320 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо за неделю подорожало на 5,63%, а за день - на 0,82%, до 54 129 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 4,69%, а за торговый день подскочила на 1,76%, до 53 062 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подешевело за неделю на 1,08%, но за торговую сессию пятницы подорожало на 2,11%, до 59 853 рублей за тонну. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
