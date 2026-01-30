Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/benzin-867047253.html
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина - 30.01.2026, ПРАЙМ
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже за неделю выросла на 6,93% и 5,06% соответственно, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T14:12+0300
2026-01-30T14:12+0300
рынок
рф
игорь артемьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже за неделю выросла на 6,93% и 5,06% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Только к закрытию торгов пятницы цена на Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,35% - до 59 026 рублей за тонну. При этом марка Аи-95 подешевела на 1,43% - до 60 320 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо за неделю подорожало на 5,63%, а за день - на 0,82%, до 54 129 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 4,69%, а за торговый день подскочила на 1,76%, до 53 062 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подешевело за неделю на 1,08%, но за торговую сессию пятницы подорожало на 2,11%, до 59 853 рублей за тонну. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, игорь артемьев
Рынок, РФ, Игорь Артемьев
14:12 30.01.2026
 
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже за неделю выросла на 5,06%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже за неделю выросла на 6,93% и 5,06% соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Только к закрытию торгов пятницы цена на Аи-92 выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,35% - до 59 026 рублей за тонну. При этом марка Аи-95 подешевела на 1,43% - до 60 320 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо за неделю подорожало на 5,63%, а за день - на 0,82%, до 54 129 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт увеличилась с прошлой пятницы на 4,69%, а за торговый день подскочила на 1,76%, до 53 062 рублей за тонну. В то же время зимнее дизтопливо подешевело за неделю на 1,08%, но за торговую сессию пятницы подорожало на 2,11%, до 59 853 рублей за тонну.
Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что запрет на экспорт бензина для крупных производителей могут отменить с 1 февраля.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
 
РынокРФИгорь Артемьев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала