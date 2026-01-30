Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беженец из Димитрова рассказал о зверствах ВСУ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Беженец из Димитрова рассказал о зверствах ВСУ
Беженец из Димитрова рассказал о зверствах ВСУ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Беженец из Димитрова рассказал о зверствах ВСУ
Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали,... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T05:54+0300
2026-01-30T06:07+0300
ДОНЕЦК, 30 янв - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Станислав Агеев. "Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из оружия", - сказал собеседник агентства. Беженец добавил, что по гражданским машинам стреляли из автоматов, минометов и атаковали их дронами-камикадзе. В самом городе зачастую располагалась иностранная военная техника, в том числе были замечены французские колесные танки AMX. Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
Общество , Экономика, РФ, Владимир Путин, ВСУ
05:54 30.01.2026 (обновлено: 06:07 30.01.2026)
 
Беженец из Димитрова рассказал о зверствах ВСУ

РИА Новости: ВСУ не давали завозить продовольствие и воду в Димитров

ДОНЕЦК, 30 янв - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие в прошлом году не давали завозить продовольствие и воду в Димитров в ДНР, а автомобили мирного населения расстреливали и взрывали, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Станислав Агеев.
"Последнее время особенно, уже последний год, они даже не давали не завозить в город ни еду, ни воду, дронами били и стреляли по машинам просто так из оружия", - сказал собеседник агентства.
Беженец добавил, что по гражданским машинам стреляли из автоматов, минометов и атаковали их дронами-камикадзе. В самом городе зачастую располагалась иностранная военная техника, в том числе были замечены французские колесные танки AMX.
Группировка российских войск "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове в ДНР, 27 декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении города.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир ПутинВСУ
 
 
