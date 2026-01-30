Безработица в Японии в декабре сохранилась на отметке в 2,6%

https://1prime.ru/20260130/bezrabotitsa-867036024.html
экономика
мировая экономика
япония
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре сохранилась на отметке ноября в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Число безработных в стране по итогам декабря составило 1,86 миллиона человек, что на 140 тысяч (на 8,1%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,27 миллиона человек, уменьшившись на 650 тысяч (на 1,6%) в годовом выражении.
МВД Японии: безработица в декабре сохранилась на отметке в 2,6%
