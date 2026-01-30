"Трамп дело знает". Рынки уже ничто не остановит

https://1prime.ru/20260130/birzhi-866968699.html

МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Наш базовый прогноз по американскому рынку акций на этот год – это рост, а непредсказуемость Трампа не помешает акциям выйти на новую высоту, хоть и создаст в моменте волатильность на рынках капитала. Акции неплохо позиционированы для роста, и у инвесторов все еще есть причины покупать их, особенно на коррекции.В этом году мы можем увидеть более радикальное смягчение монетарной политики в США, чем сейчас ожидают биржи. Если Трамп сместит Джерома Пауэлла, у которого полномочия главы ЦБ истекают в мае этого года, и Федрезерв возглавит более лояльный чиновник, то ключевая ставка может опуститься до "1% или ниже", как ранее озвучивал президент США. Акции всегда позитивно реагируют на мягкую ДКП, и в этом случае индекс S&P 500 может выйти в границы 8000-8500 пунктов.Технологический сектор, хоть и вызывает споры о "пузыре" в ИИ в биржевых СМИ, но фундаментально все еще смотрится сильно. Нынешние техи – это не техи "пузыря" нулевых, в частности Google, NVIDIA, AMD и пр. Это устойчивые компании с работающей бизнес-моделью, прибылью и денежным потоком. Внедрение ИИ уже дает ощутимый денежный эффект компаниями в виде повышения маржи прибыли, ИИ активно встраивается в разные сферы бизнеса — финансы, логистику, маркетинг и т. д.Аналитики Уолл-Стрит прогнозируют рост прибыли сектора в районе 36% год к году в 1-2 кварталах 2026 года, а в целом по году прибыль сектора может взлететь на 31%, что в два раза лучше, чем по S&P 500 в целом. Интересно также, что вопреки разговорам о пузыре в ИИ в последние месяцы, ожидания по прибыли сектора лишь укрепились, что создает основу для будущего роста. На фоне этого мы считаем, что техи останутся главным драйвером американского рынка.Есть также фактор, который может двояко отыграть на рынке акций США – это конфликты в Азии, на Ближнем Востоке и, возможно, в других точках. Если их масштаб станет значительным и станет мешать логистике и затронет обслуживание долгов отдельных стран, то вначале это вызовет скачок волатильности и просадку на рынке акций, но в дальнейшем спровоцирует переток капитала в "тихую гавань", как это всегда бывает при обострении долговых и валютных кризисов, а также геополитического пессимизма. Кроме того, географически США находится далеко от горячих точек, что позволит им даже выиграть от конфликтов за счет торговли и поставок военной техники.Ранее йена была альтернативой доллару в плане защитной валюты, но если в Юго-восточной Азии разовьется конфликт, который затронет торговые пути и окажет давление на экономику, бюджет Японии и создаст предпосылки существенного ослабления йены, то ее востребованность как защитной валюты будет пересмотрена, и доллар получит свою часть "пирога".Потенциально получение контроля на венесуэльской нефтяной отраслью также укрепит позиции американского доллара, снизит риски ухода других стран от доллара и связанных с этим проблем экономики. Это также позволит добиться снижения цен на нефть (озвученная Трампом цель - $50/барр.), что станет антиинфляционным фактором в США.Опасения по поводу того, что другие страны, и особенно союзники, начнут массово сбрасывать американский госдолг, пока выглядят преждевременными. Есть страны, которые последовательно сокращают портфель трежерис, например, Китай – до $683 млрд на конец ноября 2025 года с $1 034 млрд в январе 2022-го. Возможно, Дания продаст полностью или частично свой портфель из-за Гренландии. Но в целом иностранные вложения в трежерис выросли с января 2022 года на $1,7 трлн до $9,4 трлн. Владение иностранцами американского госдолга под собой имеет не только финансовый расчет, но и имеет политическую подоплеку. Массовый сброс долга США стал бы настоящим политическим разрывом, на что их геополитические союзники вряд ли пойдут.Автор - Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам"

