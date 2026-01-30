Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации - 30.01.2026
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации - 30.01.2026, ПРАЙМ
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации
Банк России обязал фондовые биржи отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T12:38+0300
2026-01-30T12:38+0300
рынок
акции
банки
рф
банк россия
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России обязал фондовые биржи отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги, следует из сообщения ЦБ РФ. "Биржи будут обязаны отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги. Минюст России зарегистрировал указание Банка России, которое призвано частично смягчить проблему закрытия эмитентами информации", - говорится в сообщении. Такой маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено постановлениями правительства. Отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит о том, что из-за недостатка информации невозможно следить за деятельностью компании, а также оценить ее финансовое положение, уточняет регулятор. "Альтернативой маркировке может служить наличие у эмитента, его ценных бумаг, поручителя или гаранта по ним рейтингов не менее чем от двух рейтинговых агентств. Инвесторы смогут полагаться на данные от агентств – символьное обозначение выводов анализа, краткий пресс-релиз или развернутый аналитический отчет", - добавляет ЦБ РФ. "Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги акций. Они позволят частично восполнить дефицит информации", - считает регулятор. Банк России в целом полагает, что для поддержания доверия на финансовом рынке необходимо наличие качественной, достоверной информации, поэтому важно, чтобы эмитенты стремились раскрывать сведения о себе в полном объеме.
рф
рынок, акции, банки, рф, банк россия
Рынок, Акции, Банки, РФ, банк Россия
12:38 30.01.2026
 
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации

ЦБ РФ обязал биржи маркировать ценные бумаги эмитентов с неполным раскрытием информации

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России обязал фондовые биржи отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Биржи будут обязаны отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги. Минюст России зарегистрировал указание Банка России, которое призвано частично смягчить проблему закрытия эмитентами информации", - говорится в сообщении.
Такой маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено постановлениями правительства. Отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит о том, что из-за недостатка информации невозможно следить за деятельностью компании, а также оценить ее финансовое положение, уточняет регулятор.
"Альтернативой маркировке может служить наличие у эмитента, его ценных бумаг, поручителя или гаранта по ним рейтингов не менее чем от двух рейтинговых агентств. Инвесторы смогут полагаться на данные от агентств – символьное обозначение выводов анализа, краткий пресс-релиз или развернутый аналитический отчет", - добавляет ЦБ РФ.
"Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги акций. Они позволят частично восполнить дефицит информации", - считает регулятор.
Банк России в целом полагает, что для поддержания доверия на финансовом рынке необходимо наличие качественной, достоверной информации, поэтому важно, чтобы эмитенты стремились раскрывать сведения о себе в полном объеме.
 
РынокАкцииБанкиРФбанк Россия
 
 
