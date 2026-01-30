https://1prime.ru/20260130/birzhi-867044678.html

Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации

2026-01-30T12:38+0300

рынок

акции

банки

рф

банк россия

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банк России обязал фондовые биржи отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги, следует из сообщения ЦБ РФ. "Биржи будут обязаны отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, а кредитные рейтинговые агентства – присваивать им некредитные и кредитные рейтинги. Минюст России зарегистрировал указание Банка России, которое призвано частично смягчить проблему закрытия эмитентами информации", - говорится в сообщении. Такой маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено постановлениями правительства. Отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит о том, что из-за недостатка информации невозможно следить за деятельностью компании, а также оценить ее финансовое положение, уточняет регулятор. "Альтернативой маркировке может служить наличие у эмитента, его ценных бумаг, поручителя или гаранта по ним рейтингов не менее чем от двух рейтинговых агентств. Инвесторы смогут полагаться на данные от агентств – символьное обозначение выводов анализа, краткий пресс-релиз или развернутый аналитический отчет", - добавляет ЦБ РФ. "Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги акций. Они позволят частично восполнить дефицит информации", - считает регулятор. Банк России в целом полагает, что для поддержания доверия на финансовом рынке необходимо наличие качественной, достоверной информации, поэтому важно, чтобы эмитенты стремились раскрывать сведения о себе в полном объеме.

рф

