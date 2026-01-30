https://1prime.ru/20260130/boliviya-867066871.html

Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем

Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем - 30.01.2026, ПРАЙМ

Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем

Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T22:41+0300

2026-01-30T22:41+0300

2026-01-30T22:41+0300

мировая экономика

боливия

китай

росатом

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83981/31/839813141_0:149:2857:1756_1920x0_80_0_0_103c41afbc26aec9d8827215af6b54e4.jpg

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 янв - ПРАЙМ. Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое рассматривает конгресс, сообщил РИА Новости министр экономики РИА Новости Хосе Габриэль Эспиноса. "Мы пересматриваем эти соглашения. С этого момента, как сказал президент, все соглашения будут прозрачными и открытыми для общественности, и, очевидно, нам придется оценить, соответствуют ли эти соглашения действующему законодательству, а также оценить их в свете правовой базы, которую мы стремимся утвердить в конгрессе", - сказал он. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.

https://1prime.ru/20251009/knr-863331024.html

боливия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, боливия, китай, росатом, россия