Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем - 30.01.2026
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем - 30.01.2026, ПРАЙМ
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем
Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:41+0300
2026-01-30T22:41+0300
мировая экономика
боливия
китай
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83981/31/839813141_0:149:2857:1756_1920x0_80_0_0_103c41afbc26aec9d8827215af6b54e4.jpg
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 янв - ПРАЙМ. Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое рассматривает конгресс, сообщил РИА Новости министр экономики РИА Новости Хосе Габриэль Эспиноса. "Мы пересматриваем эти соглашения. С этого момента, как сказал президент, все соглашения будут прозрачными и открытыми для общественности, и, очевидно, нам придется оценить, соответствуют ли эти соглашения действующему законодательству, а также оценить их в свете правовой базы, которую мы стремимся утвердить в конгрессе", - сказал он. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
боливия
китай
22:41 30.01.2026
 
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем

Эспиноса: Боливия изучит соглашения по литию с Россией и Китаем на соответствие нормам

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 янв - ПРАЙМ. Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое рассматривает конгресс, сообщил РИА Новости министр экономики РИА Новости Хосе Габриэль Эспиноса.
"Мы пересматриваем эти соглашения. С этого момента, как сказал президент, все соглашения будут прозрачными и открытыми для общественности, и, очевидно, нам придется оценить, соответствуют ли эти соглашения действующему законодательству, а также оценить их в свете правовой базы, которую мы стремимся утвердить в конгрессе", - сказал он.
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
