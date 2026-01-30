https://1prime.ru/20260130/boliviya-867066871.html
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем
2026-01-30T22:41+0300
мировая экономика
боливия
китай
росатом
россия
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 30 янв - ПРАЙМ. Власти Боливии изучат соглашения по литию, подписанные страной с Россией и с Китаем, на предмет их соответствия всем нормам и новому законодательству, которое рассматривает конгресс, сообщил РИА Новости министр экономики РИА Новости Хосе Габриэль Эспиноса. "Мы пересматриваем эти соглашения. С этого момента, как сказал президент, все соглашения будут прозрачными и открытыми для общественности, и, очевидно, нам придется оценить, соответствуют ли эти соглашения действующему законодательству, а также оценить их в свете правовой базы, которую мы стремимся утвердить в конгрессе", - сказал он. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где сосредоточено более 50% мировых запасов этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
боливия
китай
