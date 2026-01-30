Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bombardier ведет консультации с правительством Канады - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/bombardier-867034574.html
Bombardier ведет консультации с правительством Канады
Bombardier ведет консультации с правительством Канады - 30.01.2026, ПРАЙМ
Bombardier ведет консультации с правительством Канады
Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T06:57+0300
2026-01-30T06:57+0300
бизнес
экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
bombardier
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867034574.jpg?1769745472
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолётов, включая Bombardier Global Express, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream. "Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - говорится в пресс-релизе компании. Компания отмечает, что надеется на быстрое урегулирование ситуации.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, вашингтон, дональд трамп, bombardier
Бизнес, Экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Bombardier
06:57 30.01.2026
 
Bombardier ведет консультации с правительством Канады

Bombardier ведет консультации с правительством Канады по поводу заявлений Трампа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Канадская самолетостроительная компания Bombardier ведет консультации с правительством страны по поводу заявлений президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон аннулировал сертификацию всех канадских самолётов, включая Bombardier Global Express, и пригрозил ввести 50% пошлину на них, если Оттава не пересмотрит отказ в сертификации американских бизнес-джетов Gulfstream.
"Мы приняли к сведению сообщение президента США в социальных сетях и поддерживаем связь с канадским правительством", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания отмечает, что надеется на быстрое урегулирование ситуации.
 
ЭкономикаБизнесСШАВАШИНГТОНДональд ТрампBombardier
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала