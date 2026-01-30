Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия готовит санкции против КСИР, пишут СМИ - 30.01.2026
Британия готовит санкции против КСИР, пишут СМИ
Британия готовит санкции против КСИР, пишут СМИ - 30.01.2026, ПРАЙМ
Британия готовит санкции против КСИР, пишут СМИ
Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил),... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T05:18+0300
2026-01-30T05:23+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), сообщает газета Times. По информации издания, источники в правительстве подтвердили, что законопроект еще не готов, но, вероятно, будет готов позже в этом году. Новый закон предоставит британской полиции полномочия изымать паспорта у лиц, подозреваемых в работе на КСИР, а также право останавливать и обыскивать лиц без соответствующих подозрений в "ситуациях повышенной угрозы". Как отмечает издание, разработка санкций против КСИР занимает время из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими. По словам источников, внутри правительства существуют разногласия по поводу дальнейших действий против КСИР. Служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана. В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
05:18 30.01.2026 (обновлено: 05:23 30.01.2026)
 
Британия готовит санкции против КСИР, пишут СМИ

Times: МВД Британии готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании готовит санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), сообщает газета Times.
По информации издания, источники в правительстве подтвердили, что законопроект еще не готов, но, вероятно, будет готов позже в этом году.
Новый закон предоставит британской полиции полномочия изымать паспорта у лиц, подозреваемых в работе на КСИР, а также право останавливать и обыскивать лиц без соответствующих подозрений в "ситуациях повышенной угрозы".
Как отмечает издание, разработка санкций против КСИР занимает время из-за юридической и дипломатической сложности признания государственных органов террористическими.
По словам источников, внутри правительства существуют разногласия по поводу дальнейших действий против КСИР. Служба внешней разведки (МИ-6) и МИД высказывают опасения, что санкции нарушат дипломатические каналы, на которые полагаются Великобритания и ее союзники, и приведут к высылке британских дипломатов из Тегерана.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
 
