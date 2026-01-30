https://1prime.ru/20260130/burjatija-867034003.html

В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган

УЛАН-УДЭ, 30 янв - ПРАЙМ. Продажу алкоголя запретили в Бурятии в Сагаалган (буддийский Новый год), который в этом году празднуется 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе минпромторга республики. "В празднование Сагаалгана на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции за исключением продажи предприятиями общественного питания", - рассказали в пресс-службе. В министерстве отметили, что за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей. Буддийский Новый год - Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. По указу главы Бурятии Алексея Цыденова, этот день объявлен в республике выходным.

