В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган - 30.01.2026
В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган
В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган
Продажу алкоголя запретили в Бурятии в Сагаалган (буддийский Новый год), который в этом году празднуется 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T06:18+0300
2026-01-30T06:23+0300
бизнес
экономика
общество
бурятия
УЛАН-УДЭ, 30 янв - ПРАЙМ. Продажу алкоголя запретили в Бурятии в Сагаалган (буддийский Новый год), который в этом году празднуется 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе минпромторга республики. "В празднование Сагаалгана на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции за исключением продажи предприятиями общественного питания", - рассказали в пресс-службе. В министерстве отметили, что за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей. Буддийский Новый год - Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. По указу главы Бурятии Алексея Цыденова, этот день объявлен в республике выходным.
бурятия
бизнес, общество , бурятия
Бизнес, Экономика, Общество , Бурятия
06:18 30.01.2026 (обновлено: 06:23 30.01.2026)
 
В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган

Продажу алкоголя запретили в Бурятии в буддийский Новый год

УЛАН-УДЭ, 30 янв - ПРАЙМ. Продажу алкоголя запретили в Бурятии в Сагаалган (буддийский Новый год), который в этом году празднуется 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе минпромторга республики.
"В празднование Сагаалгана на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции за исключением продажи предприятиями общественного питания", - рассказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей.
Буддийский Новый год - Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. По указу главы Бурятии Алексея Цыденова, этот день объявлен в республике выходным.
 
Экономика Бизнес Общество Бурятия
 
 
