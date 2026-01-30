Экономика Чехии в 2025 году выросла на 2,5%

https://1prime.ru/20260130/chekhiya-867068020.html

ПРАГА, 30 янв – ПРАЙМ. Экономика Чехии в прошлом году выросла на 2,5%, экономический рост ускорился почти вдвое по сравнению с 2024 годом, когда ВВП увеличился на 1,3%, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ). "Чешская экономика в 2025 году выросла на 2,5%, ее рост был самым значительным с 2022 года и ускорился почти вдвое по сравнению с 2024 годом, когда ВВП увеличился на 1,3%. По мнению аналитиков, данные показывают, что чешская экономика находится в хорошем состоянии. Они ожидают, что в 2026 году она будет расти аналогичными темпами", - говорится в сообщении. Согласно данным ЧСУ, в четвертом квартале 2025 года ВВП республики вырос на 2,4% в годовом исчислении и на 0,5% в квартальном. Это произошло в основном за счет потребительских расходов домохозяйств и внешнего спроса. Годовой рост был в основном поддержан внутренним спросом. Рост валовой добавленной стоимости в наибольшей степени поддерживался группой отраслей торговли, транспорта и гостиничного бизнеса. По мнению главного экономиста компании Deloitte Давида Марека, чешская экономика сейчас находится в относительно хорошем состоянии. Рост ВВП ускорился выше долгосрочного среднего темпа. Уровень безработицы остается низким. Инфляция также на низком уровне и весьма стабильна. Торговый баланс находится в небольшом профиците, сальдо платежного баланса примерно сбалансировано. При этом чешский ВВП в прошлом году рос значительно быстрее, чем немецкий. В свою очередь, аналитик Raiffeisenbank Тереза ​​Крчек отметив, что рост экономики был обусловлен прежде всего потреблением домохозяйств, добавила, что это также положительно отражается в продолжающемся росте розничных продаж. Расходы домохозяйств идут рука об руку с повышением уровня жизни населения, чему способствует рост реальной заработной платы". Однако аналитик Ян Слабы из консалтинговой компании Ecovis при этом отметил слабую динамику инвестиций. В год парламентских выборов, когда государство вливает много денег в инвестиции, например, в инфраструктуру, это плохая новость. Для дальнейшего роста чешской экономики необходимо, чтобы к инвестиционной активности подключился частный сектор, сказал Слабы. Опрошенные агентством ЧТК аналитики ожидают, что чешская экономика может сохранить аналогичные устойчивые темпы и в этом году. Негативное прямое и косвенное воздействие американских тарифов должно быть компенсировано символическим восстановлением немецкой экономики, с которой чешская экономика тесно связана, однако внутренний спрос, поддерживаемый вероятным дальнейшим снижением инфляции, также сыграет ключевую роль.

