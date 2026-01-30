Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года
Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года - 30.01.2026, ПРАЙМ
Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года
Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). | 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). "На конец 2024 года было 3100 клубов, а на конец 2025 - уже 4000 ... По итогам 2025 года объем рынка компьютерных клубов достиг 30 миллиарда рублей, что на 15% больше по сравнению с концом 2024 года", - отмечается в исследовании. Как отметили в АРКИ, совокупная выручка клубов по итогам четвертого квартала 2025 года увеличилась более чем на 20% - она составила 7,317 миллиарда рублей. Аналитики называют последние четыре месяца традиционно "высоким сезоном" для рынка. "Наиболее заметный прирост внутри квартала был зафиксирован в октябре — в этом месяце выручка площадок в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 11%, а в ряде регионов темпы роста оказались даже выше. Так, в Тюмени зафиксирован рост на 16%, в Пензе — на 17%, в Якутске — на 29%. В Сочи в этот же период динамика была более сдержанной, что может быть связано с сезонным снижением туристического потока. К концу года после активного роста рынок вышел на плато, сохранив положительный тренд", - сказано в исследовании.
05:08 30.01.2026 (обновлено: 05:32 30.01.2026)
 
Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года

РИА Новости: число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ).
"На конец 2024 года было 3100 клубов, а на конец 2025 - уже 4000 ... По итогам 2025 года объем рынка компьютерных клубов достиг 30 миллиарда рублей, что на 15% больше по сравнению с концом 2024 года", - отмечается в исследовании.
Как отметили в АРКИ, совокупная выручка клубов по итогам четвертого квартала 2025 года увеличилась более чем на 20% - она составила 7,317 миллиарда рублей. Аналитики называют последние четыре месяца традиционно "высоким сезоном" для рынка.
"Наиболее заметный прирост внутри квартала был зафиксирован в октябре — в этом месяце выручка площадок в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 11%, а в ряде регионов темпы роста оказались даже выше. Так, в Тюмени зафиксирован рост на 16%, в Пензе — на 17%, в Якутске — на 29%. В Сочи в этот же период динамика была более сдержанной, что может быть связано с сезонным снижением туристического потока. К концу года после активного роста рынок вышел на плато, сохранив положительный тренд", - сказано в исследовании.
 
