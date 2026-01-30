https://1prime.ru/20260130/chislo-867033021.html

Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года

Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года - 30.01.2026, ПРАЙМ

Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года

Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T05:08+0300

2026-01-30T05:08+0300

2026-01-30T05:32+0300

бизнес

технологии

россия

москва

санкт-петербург

якутск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867033021.jpg?1769740375

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Число компьютерных клубов в России выросло на треть к концу 2025 года, рассказали РИА Новости в Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). "На конец 2024 года было 3100 клубов, а на конец 2025 - уже 4000 ... По итогам 2025 года объем рынка компьютерных клубов достиг 30 миллиарда рублей, что на 15% больше по сравнению с концом 2024 года", - отмечается в исследовании. Как отметили в АРКИ, совокупная выручка клубов по итогам четвертого квартала 2025 года увеличилась более чем на 20% - она составила 7,317 миллиарда рублей. Аналитики называют последние четыре месяца традиционно "высоким сезоном" для рынка. "Наиболее заметный прирост внутри квартала был зафиксирован в октябре — в этом месяце выручка площадок в Москве и Санкт-Петербурге выросла на 11%, а в ряде регионов темпы роста оказались даже выше. Так, в Тюмени зафиксирован рост на 16%, в Пензе — на 17%, в Якутске — на 29%. В Сочи в этот же период динамика была более сдержанной, что может быть связано с сезонным снижением туристического потока. К концу года после активного роста рынок вышел на плато, сохранив положительный тренд", - сказано в исследовании.

москва

санкт-петербург

якутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва, санкт-петербург, якутск