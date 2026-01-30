https://1prime.ru/20260130/dirkham-867010494.html

У россиян появился "новый доллар": кто и зачем его скупает

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Почему дирхам ОАЭ называют “новым долларом” и сможет ли он в полной мере заменить россиянам американскую валюту, рассказал агентству “Прайм” Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО “Опоры России”.“Дирхам ОАЭ (AED) — это надежная, но экзотическая валюта, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования, но не как полную или единственную замену мировым резервным валютам (если говорить только о валютном инвестировании)”, - объяснил он.Мировые резервные валюты — это самые стабильные деньги (доллар США, евро, иена, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк), которые используются странами для хранения резервов и международных расчетов. Такой официальный статус получают только валюты наиболее развитых стран.Да, действительно, дирхам можно назвать надежной "копилкой", потому что он крепко привязан к доллару (1≈3,67 AED). И его курс не менялся уже много лет. Но дирхам вряд ли может полноценно заменить доллар, поскольку сам зависит от американской валюты. Это неплохой способ для хранения средств, если нужна стабильность курса, но есть риски, считает эксперт.Если доллар падает ко всем мировым валютам (например, к евро или фунту), дирхам падает вместе с ним автоматически. Хотя ЦБ ОАЭ имеет огромные резервы для поддержания курса, политическая или экономическая нестабильность может привести к срыву, пояснил он.Несмотря на успехи в разных областях (туризм, технологии, авиация, финансы), экономика ОАЭ по-прежнему зависит от доходов от экспорта нефти и газа. Их доля в ВВП страны составляет около 30%. При длительном периоде низких цен на нефть (ниже 40-50 долларов) поддерживать такой крепкий курс станет для страны дорого, что может повлиять на курс дирхама.“Если обычный гражданин планирует купить дирхам как средство сбережения без цели его использования в ОАЭ, то при обмене разница между покупкой и продажей может не дать прибыльности вовсе. К тому же обменных пунктов даже в столице не так много. Если срочно понадобятся деньги, в любом банке их поменять не получится (в отличии от евро или доллара США)”, - предупредил Егор Диашов.При этом дирхам отлично подходит тем, кто планирует поездки в страну и расходы в этой валюте. За пределами ОАЭ он менее интересен, чем доллар.

