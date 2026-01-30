Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38% в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "По прогнозам ВТБ, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%", - говорится в сообщении. В ВТБ отмечают, что в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам - от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций, говорится в сообщении. "Золото сохраняет свою роль ключевой "страховки", его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряженность, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%", - также говорится в сообщении.
финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
06:18 30.01.2026 (обновлено: 06:23 30.01.2026)
 
Доля инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов вырастет

РИА Новости: доля инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38% в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"По прогнозам ВТБ, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%", - говорится в сообщении.
В ВТБ отмечают, что в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам - от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций, говорится в сообщении.
"Золото сохраняет свою роль ключевой "страховки", его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряженность, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%", - также говорится в сообщении.
 
