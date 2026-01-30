https://1prime.ru/20260130/dolja-867034074.html

Доля инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов вырастет

финансы

банки

втб

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38% в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "По прогнозам ВТБ, в 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году эта доля составила 30%", - говорится в сообщении. В ВТБ отмечают, что в условиях нестабильности рынков стратегия инвесторов становится гибридной: интерес к акциям устойчивых компаний внутреннего спроса и длинным ОФЗ сочетается с тактическим увеличением доли золота и ликвидности для хеджирования волатильности. Параллельно растет, но остается осмотрительным, интерес к альтернативным активам - от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций, говорится в сообщении. "Золото сохраняет свою роль ключевой "страховки", его статус защитного актива поддерживают геополитическая напряженность, политика мировых центробанков и динамика валютных курсов. Оптимальная доля золота, по оценке экспертов ВТБ, в долгосрочном портфеле может составлять 5–10%", - также говорится в сообщении.

