Доллар готовится завершить январь снижением курса к евро

2026-01-30T18:15+0300

экономика

рынок

торги

сша

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на последних торгах января, при этом американская валюта готовится завершить весь первый месяц года в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,1906 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1969 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 154,49 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,59% - до 96,73 пункта. С начала месяца американская валюта подешевела к евро на 1,3%, к иене - на 1,4%, а индекс доллар опустился на 1,6%. Инвесторы оценивают новости из США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. "Я бы сказала, что назначение Уорша положительно скажется на курсе доллара. Он опытный центральный банкир, ранее работавший в ФРС. Это снимает часть напряженность, которая возникла бы, если бы мы получили председателя ФРС, который был бы более политизированным или гораздо более "голубиным", - цитирует агентство Рейтер аналитика Danske Bank Кирстин Кундбю-Нильсен (Kirstine Kundby-Nielsen).

сша

