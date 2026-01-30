Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России
"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России
Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут убеждать его отказаться от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:34+0300
2026-01-30T23:34+0300
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут убеждать его отказаться от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией из-за конфликта на Украине, пишет The American Conservative."Это было бы вполне понятно, но это большая ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов", — говорится в публикации.Издание отмечает, что сохранение ядерного равновесия с Россией принесет США значительные выгоды как в сфере безопасности, так и в экономике.По мнению авторов, подписание такого соглашения соответствует принципу Трампа "Америка превыше всего".Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут убеждать его отказаться от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией из-за конфликта на Украине, пишет The American Conservative.
"Это было бы вполне понятно, но это большая ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что сохранение ядерного равновесия с Россией принесет США значительные выгоды как в сфере безопасности, так и в экономике.
По мнению авторов, подписание такого соглашения соответствует принципу Трампа "Америка превыше всего".
Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Заголовок открываемого материала