https://1prime.ru/20260130/dsnv-867068468.html

"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России

"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Большая ошибка". В США неожиданно высказались о России

Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут убеждать его отказаться от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T23:34+0300

2026-01-30T23:34+0300

2026-01-30T23:34+0300

сша

украина

китай

владимир путин

дональд трамп

the american conservative

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут убеждать его отказаться от подписания договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией из-за конфликта на Украине, пишет The American Conservative."Это было бы вполне понятно, но это большая ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединенных Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать ее с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов", — говорится в публикации.Издание отмечает, что сохранение ядерного равновесия с Россией принесет США значительные выгоды как в сфере безопасности, так и в экономике.По мнению авторов, подписание такого соглашения соответствует принципу Трампа "Америка превыше всего".Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

https://1prime.ru/20260130/nato-867068315.html

https://1prime.ru/20260130/vizit-867068177.html

сша

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, китай, владимир путин, дональд трамп, the american conservative, new york times