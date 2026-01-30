Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260130/dzhonson-867032458.html
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать - 30.01.2026, ПРАЙМ
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T04:44+0300
2026-01-30T05:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
nbc
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867032458.jpg?1769739387
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать. "В данный момент, если честно, я не так уж уверен", - сказал Джонсон журналистам на премьере фильме "Меланья". При этом NBC со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп и демократы достигли соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна. Трамп ранее заявлял, что республиканцы и демократы "объединились", чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября. Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября. На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате. Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата. В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты. В октябре 2025 года из-за острых разногласий между республиканцами и демократами наступил рекордный шатдаун: федеральное правительство закрылось 1 октября и не работало 43 дня — до 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании. Это стало самым продолжительным правительственным шатдауном в истории страны.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, nbc, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, NBC, CNN
04:44 30.01.2026 (обновлено: 05:16 30.01.2026)
 
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать

Спикер Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать.
"В данный момент, если честно, я не так уж уверен", - сказал Джонсон журналистам на премьере фильме "Меланья".
При этом NBC со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп и демократы достигли соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.
Трамп ранее заявлял, что республиканцы и демократы "объединились", чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября.
Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября.
На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.
Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты.
В октябре 2025 года из-за острых разногласий между республиканцами и демократами наступил рекордный шатдаун: федеральное правительство закрылось 1 октября и не работало 43 дня — до 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании. Это стало самым продолжительным правительственным шатдауном в истории страны.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампNBCCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала