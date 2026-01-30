https://1prime.ru/20260130/ekonomika-867033584.html

Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций

Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций - 30.01.2026, ПРАЙМ

Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций

Экономика Германии после введения Евросоюзом антироссийских санкций вошла в фазу стагнации, а промышленность в стране упала на 7% за четыре года, выяснило РИА... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T05:48+0300

2026-01-30T05:48+0300

2026-01-30T06:06+0300

экономика

мировая экономика

германия

фридрих мерц

ес

destatis

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867033584.jpg?1769742411

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экономика Германии после введения Евросоюзом антироссийских санкций вошла в фазу стагнации, а промышленность в стране упала на 7% за четыре года, выяснило РИА Новости по данным статбюро Destatis. ЕС, куда входит Германия, заявил о работе над уже 20-м пакетом санкций против России. Опрошенные агентством аналитики отметили, что немецкая экономика теряет промышленные мощности и экономический рост, в том числе из-за прекращения поставок российского газа. Канцлер страны Фридрих Мерц заявил на фоне критической ситуации в экономике страны, что немцы должны больше работать. Так, ВВП по итогам четвертого квартала вырос всего на 0,07% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом периоду стагнации предшествовало сокращение экономики. Так, с первого квартала 2023 года по третий квартал 2024 года ВВП снизился на 0,7%. Падение происходило на фоне принятого ЕС десятого пакета санкций, который запретил ввоз европейцами научно-технических, машиностроительных и военно-промышленные структур из России. Один из факторов замедления немецкого экономического роста - сокращение промышленного производства в стране. Так, индекс промпроизводства в ноябре составил 94,5 пункта против 101,2 пункта в декабре 2021 года. Совокупно промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику. Вклад этого сектора в экономику Германии начал сокращаться, хотя до этого демонстрировал на протяжении 2013-2020 года в основном рост. "Наиболее уязвимыми перед воздействием антироссийских санкций стали отрасли немецкой промышленности, зависевшие от поставок российских энергоресурсов и прочих видов сырья. К ним относятся химическая промышленность, металлургия, производство стекла, бумаги и строительных материалов", - отметил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фридрих мерц, ес, destatis