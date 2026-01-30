Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с первого марта ужесточат требования к рекламе энергетиков - 30.01.2026
В России с первого марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
В России с первого марта ужесточат требования к рекламе энергетиков - 30.01.2026, ПРАЙМ
В России с первого марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:59+0300
2026-01-30T18:59+0300
россия
рф
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме того, рекламу запретят адресовать детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "С 1 марта 2026 года реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления... Перечислю изменения: рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в т.ч. энергетических) запретят адресовать детям", - рассказал Машаров. Машаров отметил, что закон запрещает указывать в рекламе энергетических напитков наличие БАДов или витаминов, вводит обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления - не менее трех секунд в радиопрограммах, не менее пяти секунд и 7% площади кадра в теле-, кино- и видеоматериалах. "Другие способы распространения - не менее 7% рекламного пространства. Рекламодатели станут отвечать за несоблюдение всех этих правил, а рекламораспространители - только тех, которые касаются упомянутого предупреждения", - добавил член ОП РФ. Машаров подчеркнул, что вред от энергетических напитков очевиден. По его словам, реклама не должна делать эти напитки привлекательными для несовершеннолетних. "Данный ФЗ способствует защите детей от потенциальных угроз, которые несут в себе энергетики, ведь здоровые дети - это залог крепкого и счастливого будущего России", - заключил Машаров.
рф
россия, рф
РОССИЯ, РФ
18:59 30.01.2026
 
В России с первого марта ужесточат требования к рекламе энергетиков

Машаров: рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Рекламировать энергетики в России с 1 марта начнут по новым правилам, в роликах появится предупреждение о вреде чрезмерного потребления таких напитков, кроме того, рекламу запретят адресовать детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"С 1 марта 2026 года реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления... Перечислю изменения: рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в т.ч. энергетических) запретят адресовать детям", - рассказал Машаров.
Машаров отметил, что закон запрещает указывать в рекламе энергетических напитков наличие БАДов или витаминов, вводит обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления - не менее трех секунд в радиопрограммах, не менее пяти секунд и 7% площади кадра в теле-, кино- и видеоматериалах. "Другие способы распространения - не менее 7% рекламного пространства. Рекламодатели станут отвечать за несоблюдение всех этих правил, а рекламораспространители - только тех, которые касаются упомянутого предупреждения", - добавил член ОП РФ.
Машаров подчеркнул, что вред от энергетических напитков очевиден. По его словам, реклама не должна делать эти напитки привлекательными для несовершеннолетних.
"Данный ФЗ способствует защите детей от потенциальных угроз, которые несут в себе энергетики, ведь здоровые дети - это залог крепкого и счастливого будущего России", - заключил Машаров.
Заголовок открываемого материала