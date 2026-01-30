ЕС нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года

https://1prime.ru/20260130/es-867034314.html

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года на фоне того, как страны ЕС обсуждают введение ограничений на закупки рыбы из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. При этом, по данным СМИ, внутри ЕС обсуждалось расширение санкций и включение в них рыбы. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина. Помимо этого, в мае 2025 года Евросоюз включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. Так, в январе-ноябре 2025 года российские компании поставили рыбного филе на европейский рынок на 466,6 миллиона евро против 329,2 миллиона по итогам 2021 года. Таким образом, сумма поставок подскочила на 42% за четыре года. Доля российского рыбного филе от всего импорта европейцами этой категории по итогам неполного 2025 года составляет 8,2% против 6,7% в 2021 году. Если же анализировать поставки всех видов рыбы - замороженной, свежей, сушеной и филе - то сумма увеличилась за четыре года на 15% - до 680,3 миллиона евро. В результате доля Москвы в рыбной импортной корзине европейских стран за 11 месяцев минувшего года составила 4,2% против 4,1% в 2021 году.

