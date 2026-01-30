Евро дешевеет к доллару на фоне выхода европейской статистики

https://1prime.ru/20260130/evro-867047092.html

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару уменьшается на последних торгах января после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,1920 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1969 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время растёт до 154,20 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,48% - до 96,62 пункта. Инвесторы обращают внимание на выход макростатистики, которая была опубликована ранее в пятницу. Так, квартальный ВВП стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,3%, а в квартальном - на 0,3%. Тот же показатель в Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок поднялся на 0,3% в квартальном выражении. А ВВП Франции в четвертом квартале прошлого года, тоже по предварительной оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении. Кроме того, безработица в Германии в январе осталась на декабрьском уровне в 6,3%. Без учета сезонности показатель в стране поднялся до 6,6% с уровня декабря в 6,2%, а число безработных выросло до 3,085 миллиона с 2,908 миллиона человек.

