Биржи Европы преимущественно снизились по итогам недели

Фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам недели
Биржа. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам недели, инвесторы оценивают корпоративные и статистические данные, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,51% относительно предыдущего закрытия - до 10 223,54 пункта, французский CAC 40 - на 0,68%, до 8 126,53 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 24 538,81 пункта.
С начала недели FTSE 100 вырос на 0,84%, CAC 40 упал на 0,20%, а DAX - на 1,39%.
Аналитики обратили внимание на статистические данные.
В пятницу инвесторы оценивают статистику рынка труда стран еврозоны. Безработица в Германии в январе осталась на декабрьском уровне в 6,3%, что совпало с прогнозом аналитиков.
Также европейское статистическое агентство Евростат представило данные о безработице в странах еврозоны. Показатель в декабре снизился до 6,2% с уровня ноября в 6,3%, хотя ожидалось сохранение показателя на ноябрьском уровне.
На общую картину торгов влияет череда корпоративных финансовых отчётов.
Акции Adidas подорожали в цене на 3,9% после публикации предварительной отчетности. Компания оценивает рост годовой операционной выручки в 2,8 раза - до 164 миллионов евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентство Блумберг. Также компания объявила об обратном выкупе акций в этом году на сумму 1 миллиард евро.
Бумаги Deutsche Bank выросли на 2,6% после выхода отчетности. Чистая прибыль этого крупнейшего немецкого банка по итогам прошедшего года удвоилась и составила 7,14 миллиарда евро.