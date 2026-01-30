https://1prime.ru/20260130/evrosojuz-867029099.html
Евросоюз выделил Украине более 100 миллиардов евро
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года выделил Украине финансовую поддержку на более чем 100 миллиардов евро, а еще примерно 70 миллиардов - на военные расходы, выяснило РИА Новости, изучив документы Еврокомиссии.
"Более 103,29 миллиардов евро было выделено на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь", - говорится в материалах.
Дополнительно единоразовый платеж в пользу Украины был сделан из доходов от замороженных российских активов - на сумму в 3,7 миллиарда евро.
Еще 69,3 миллиарда евро Украина получила от объединения и его членов на военные расходы. Отмечается, что также "миссия ЕС по военной помощи Украине уже обучила 85,2 тысячи украинских солдат".
