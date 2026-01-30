https://1prime.ru/20260130/frs-867039276.html
Доллар дорожает к евро и иене на новостях о новом главе ФРС США
2026-01-30T09:42+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в пятницу утром после сообщений, что президент США Дональд Трамп готовится назначить Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы (ФРС) страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1931 доллара с 1,1969 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 153,77 иены с уровня прошлого закрытия в 153,11 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,43% - до 96,49 пункта. Ранее Трамп обещал назвать нового главу ФРС в пятницу утром по местному времени. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Трамп готовится отдать пост бывшему члену совета управляющих регулятора Кевину Уоршу. "...У Уорша давняя воинственная позиция, которую рынки не забыли, поэтому доллар и доходность облигаций растут", - приводит Блумберг мнение старшего аналитика ITC Markets в Сиднее Шона Кэллоу (Sean Callow). "Уорш известен своими ястребиными взглядами в прошлом, он делал упор на фискальную дисциплину и более осторожный подход к снижению процентных ставок", - добавляет валютный стратег Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Мо Сионг Сим (Moh Siong Sim). Как пишет Блумберг, окончательного решения до сих пор не принято. В шорт-лист кандидатов входят также директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, действующий член управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер инвестиционной компании BlackRock Рик Ридер.
