Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft - 30.01.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft

30.01.2026, Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в последний рабочий день января, рынки оценивают последствия не оправдавшего ожиданий отчета компании Microsoft

2026-01-30T14:48+0300

2026-01-30T14:48+0300

2026-01-30T14:48+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в последний рабочий день января, рынки оценивают последствия не оправдавшего ожиданий отчета компании Microsoft, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,45%, до 48 951 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,67%, до 25 824,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,53%, до 6 955,75 пункта. Как передает агентство Рейтер, цена акций Microsoft упала в четверг почти на 10% после того, как ее облачный бизнес не оправдал ожиданий, что оказало давление на фондовые индексы. Выручка облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний, однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%, сообщает портал Market Watch. "Для тех компаний, в отношении которых ожидания стали очень, очень высокими, ответственность за результат будет особенно велика", - приводит Рейтер мнение главного инвестиционного директора Plante Moran Financial Advisors Джима Бэрда (Jim Baird). Также рынки ожидают объявления президентом США Дональдом Трампом нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Ранее Трамп обещал назвать кандидата на пост в пятницу утром по местному времени. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что президент готовится назначить бывшего члена совета управляющих регулятора Кевина Уорша.

