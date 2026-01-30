Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/fyuchersy-867047742.html
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft - 30.01.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в последний рабочий день января, рынки оценивают последствия не оправдавшего ожиданий отчета компании... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T14:48+0300
2026-01-30T14:48+0300
рынок
торги
индексы
сша
дональд трамп
microsoft
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в последний рабочий день января, рынки оценивают последствия не оправдавшего ожиданий отчета компании Microsoft, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,45%, до 48 951 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,67%, до 25 824,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,53%, до 6 955,75 пункта. Как передает агентство Рейтер, цена акций Microsoft упала в четверг почти на 10% после того, как ее облачный бизнес не оправдал ожиданий, что оказало давление на фондовые индексы. Выручка облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний, однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%, сообщает портал Market Watch. "Для тех компаний, в отношении которых ожидания стали очень, очень высокими, ответственность за результат будет особенно велика", - приводит Рейтер мнение главного инвестиционного директора Plante Moran Financial Advisors Джима Бэрда (Jim Baird). Также рынки ожидают объявления президентом США Дональдом Трампом нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Ранее Трамп обещал назвать кандидата на пост в пятницу утром по местному времени. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что президент готовится назначить бывшего члена совета управляющих регулятора Кевина Уорша.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, microsoft, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Microsoft, Nasdaq Composite
14:48 30.01.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после обвала котировок Microsoft

Фьючерсы Уолл-стрит падают после не оправдавшего ожиданий отчета компании Microsoft

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит падают в последний рабочий день января, рынки оценивают последствия не оправдавшего ожиданий отчета компании Microsoft, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,45%, до 48 951 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,67%, до 25 824,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,53%, до 6 955,75 пункта.
Как передает агентство Рейтер, цена акций Microsoft упала в четверг почти на 10% после того, как ее облачный бизнес не оправдал ожиданий, что оказало давление на фондовые индексы.
Выручка облачных сервисов выросла за квартал на 39%, или на 38% без учета валютных колебаний, однако некоторые инвесторы явно надеялись на большее, особенно учитывая, что капитальные затраты выросли на 66%, сообщает портал Market Watch.
"Для тех компаний, в отношении которых ожидания стали очень, очень высокими, ответственность за результат будет особенно велика", - приводит Рейтер мнение главного инвестиционного директора Plante Moran Financial Advisors Джима Бэрда (Jim Baird).
Также рынки ожидают объявления президентом США Дональдом Трампом нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Ранее Трамп обещал назвать кандидата на пост в пятницу утром по местному времени.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что президент готовится назначить бывшего члена совета управляющих регулятора Кевина Уорша.
 
РынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампMicrosoftNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала