https://1prime.ru/20260130/gaz-867062632.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% - 30.01.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% в пятницу - до 489 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T20:29+0300
2026-01-30T20:29+0300
2026-01-30T20:29+0300
экономика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_0:160:2501:1566_1920x0_80_0_0_4c239460f2d79e957bf0ed78be52242a.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1% в пятницу - до 489 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 481,8 доллара (-2,9%). Ценовой минимум составил 462,6 доллара (-6,7%). Последние фьючерсы торговались по 489 долларов (-1,4%), что стало ценовым максимумом пятницы. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 496 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260130/ssha-867061208.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738828_100:0:2399:1724_1920x0_80_0_0_e3bfe6c217031f89c44ee76af1f5fdd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 489 долларов за тысячу кубометров