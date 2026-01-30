Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром" - 30.01.2026
Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром"
Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром" - 30.01.2026, ПРАЙМ
Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром"
Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T18:06+0300
2026-01-30T19:10+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
газпром
gas infrastructure europe
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867056383_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_edb4401389c5c2e854a13860163df508.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за всю историю наблюдений, обратил внимание "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ, указали в компании. "Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.Запасы во Франции и Германии также находятся на самых низких уровнях для 28 января, отметил "Газпром".Компания напомнила, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.
европа
нидерланды
газ, европа, нидерланды, газпром, gas infrastructure europe
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром, Gas Infrastructure Europe
18:06 30.01.2026 (обновлено: 19:10 30.01.2026)
 
Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром"

"Газпром": Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к зиме газа

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за всю историю наблюдений, обратил внимание "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ, указали в компании. "Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.
Запасы во Франции и Германии также находятся на самых низких уровнях для 28 января, отметил "Газпром".
Компания напомнила, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.
ЭнергетикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫГазпромGas Infrastructure Europe
 
 
