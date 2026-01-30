https://1prime.ru/20260130/gazprom-867056538.html

Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром"

Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром" - 30.01.2026, ПРАЙМ

Европа отобрала более 81% от закачанного к зиме газа, сообщил "Газпром"

Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T18:06+0300

2026-01-30T18:06+0300

2026-01-30T19:10+0300

энергетика

газ

европа

нидерланды

газпром

gas infrastructure europe

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867056383_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_edb4401389c5c2e854a13860163df508.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к отопительному сезону газа, подземные хранилища Нидерландов заполнены на 27,8% – минимум на эту дату за всю историю наблюдений, обратил внимание "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов – 27,8% – минимальный на эту дату за всю историю наблюдений", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ, указали в компании. "Отобрано уже более 81% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону", – говорится в сообщении.Запасы во Франции и Германии также находятся на самых низких уровнях для 28 января, отметил "Газпром".Компания напомнила, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.

https://1prime.ru/20260129/gaz-867027008.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, газпром, gas infrastructure europe