В ГД предложили увеличить предельный размер налогового вычета
2026-01-30T00:18+0300
2026-01-30T00:18+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей. Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление. Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит гражданам повысить их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей. "Со 150 тысяч до 360 тысяч рублей - ощутимое увеличение возможностей социальных налоговых вычетов и новое направление - компенсация части расходов на отдых и оздоровление детей - всё это в нашем межфракционном законопроекте", - сказал Нилов РИА Новости. Он отметил, что лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование - все эти направления актуальны для российских семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам. "Однако пределы вычетов должны расти, а их направления - расширяться. И что, если не детское здоровье - один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять", - считает политик.
00:18 30.01.2026
 
В ГД предложили увеличить предельный размер налогового вычета

Депутаты ГД предложили увеличить предельный размер налогового вычета до 360 тысяч рублей

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.
Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.
"Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит гражданам повысить их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей.
"Со 150 тысяч до 360 тысяч рублей - ощутимое увеличение возможностей социальных налоговых вычетов и новое направление - компенсация части расходов на отдых и оздоровление детей - всё это в нашем межфракционном законопроекте", - сказал Нилов РИА Новости.
Он отметил, что лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование - все эти направления актуальны для российских семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам.
"Однако пределы вычетов должны расти, а их направления - расширяться. И что, если не детское здоровье - один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять", - считает политик.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансы
 
 
Заголовок открываемого материала