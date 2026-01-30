Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии годовая инфляция по итогам января ускорилась до 2,1% - 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% по сравнению с показателем прошедшего месяца в 1,8%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали годовой рост потребительских цен на уровне 2%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,1%, ожидалось, что показатель не изменится. Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно ускорилась до 2,5% с 2,4% в декабре. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,1% в годовом выражении после 0,8% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 1,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,2% в годовом выражении, на товары - на 1%. В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе поднялся на 2,1% в годовом выражении, в месячном - снизился на 0,1%.
мировая экономика, германия, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС
16:18 30.01.2026
 
В Германии годовая инфляция по итогам января ускорилась до 2,1%

Годовая инфляция в Германии по итогам января ускорилась до 2,1%

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Norbert Braun
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% по сравнению с показателем прошедшего месяца в 1,8%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали годовой рост потребительских цен на уровне 2%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,1%, ожидалось, что показатель не изменится.
Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно ускорилась до 2,5% с 2,4% в декабре. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,1% в годовом выражении после 0,8% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 1,7% после снижения на 1,3% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,2% в годовом выражении, на товары - на 1%.
В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе поднялся на 2,1% в годовом выражении, в месячном - снизился на 0,1%.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций
