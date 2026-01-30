https://1prime.ru/20260130/germaniya-867052422.html

"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России

"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России - 30.01.2026

"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России

Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный... | 30.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X."Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех", — отметил он.Однако, несмотря на это, Москва пытается вести мирные переговоры с Западом в надежде на нормализацию отношений и последующее сотрудничество, указал Дотком. Но, по его утверждению, это ошибка, потому что улучшения не произойдет.В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

