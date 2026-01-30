Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России - 30.01.2026
"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России
"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России
Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:58+0300
2026-01-30T17:06+0300
россия
мировая экономика
запад
москва
украина
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5704c9b707d912db81f333f92c772f39.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X."Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех", — отметил он.Однако, несмотря на это, Москва пытается вести мирные переговоры с Западом в надежде на нормализацию отношений и последующее сотрудничество, указал Дотком. Но, по его утверждению, это ошибка, потому что улучшения не произойдет.В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
запад
москва
украина
россия, мировая экономика, запад, москва, украина, дмитрий песков, нато
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, НАТО
16:58 30.01.2026 (обновлено: 17:06 30.01.2026)
 
"Не только Украина". На Западе сделали громкое заявление о России

Дотком: Россия побеждает не только Украину, но и Запад

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над Западом и его структурами, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.

"Украина проиграла России. Но не только Украина. ЕС, НАТО, ЦРУ, MI6, военно-промышленный комплекс Запада, политики, боты в социальных сетях и западные СМИ, которые каждый день твердили вам, что Россия проигрывает. Вот это да! Россия победила их всех", — отметил он.
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России
22 января, 06:53
22 января, 06:53
Однако, несмотря на это, Москва пытается вести мирные переговоры с Западом в надежде на нормализацию отношений и последующее сотрудничество, указал Дотком. Но, по его утверждению, это ошибка, потому что улучшения не произойдет.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
"Будут рады". В США объяснили, когда страны НАТО пойдут на поклон к России
14 января, 01:30
14 января, 01:30
 
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, НАТО
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
