Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/gosduma-867028544.html
В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми
В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов, в... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T00:18+0300
2026-01-30T00:18+0300
бизнес
недвижимость
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867028544.jpg?1769721518
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов, в частности, перейти к комбинированной модели поддержки. Соответствующий законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. "Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования механизмов государственной поддержки многодетных семей и восстановления реальной экономической эффективности мер, направленных на помощь в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, воспитывающих трех и более детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается изменить действующий порядок предоставления выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей. Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. При этом, отмечается, что средства, как и ранее, направляются в первую очередь на погашение основного долга, а при его недостаточности - на уплату процентов по кредиту. Как отмечается в пояснительной записке, такой подход позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объём помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильём. "Четыреста пятьдесят тысяч рублей в 2019 году и сегодня - это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей. Это не резкое увеличение расходов, а более справедливый и современный механизм поддержки", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, финансы
Бизнес, Недвижимость, Финансы
00:18 30.01.2026
 
В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми

В Госдуме предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотеки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов, в частности, перейти к комбинированной модели поддержки.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко.
"Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования механизмов государственной поддержки многодетных семей и восстановления реальной экономической эффективности мер, направленных на помощь в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, воспитывающих трех и более детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается изменить действующий порядок предоставления выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей.
Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. При этом, отмечается, что средства, как и ранее, направляются в первую очередь на погашение основного долга, а при его недостаточности - на уплату процентов по кредиту.
Как отмечается в пояснительной записке, такой подход позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объём помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильём.
"Четыреста пятьдесят тысяч рублей в 2019 году и сегодня - это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей. Это не резкое увеличение расходов, а более справедливый и современный механизм поддержки", - сказал Гусев РИА Новости.
 
БизнесНедвижимостьФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала