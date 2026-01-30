https://1prime.ru/20260130/gosduma-867028810.html

В Госдуму внесли проект об исключении записей о детях из загранпаспортов

В Госдуму внесли проект об исключении записей о детей из загранпаспортов

2026-01-30T00:18+0300

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из бланков загранпаспорта записи о детях, а также отменить госпошлину за внесение изменений в загранпаспорт в связи с планируемым исключением из бланка записей о детях, соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ записи о детях… В свою очередь, из Федерального закона №114-ФЗ предлагается исключить положения об уплате государственной пошлины за внесение изменений (а именно внесение записей о детях в возрасте до 14 лет) в загранпаспорт, а также о взимании консульского сбора за внесение изменений в дипломатический и служебный паспорта гражданина РФ и сбора в счет возмещения фактических расходов", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что выезд из РФ и въезд в РФ россияне осуществляют по действительным загранпаспортам, а в случаях, установленных международными договорами РФ - по паспорту гражданина РФ, удостоверяющему личность россиянина на территории Российской Федерации. По данным МВД России, записи о детях вносятся лишь в один из девятисот паспортов россиян. Также уточняется, что услуга по внесению записей о детях в загранпаспорта, выдаваемые МИД России, дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ, также мало востребована. "Внесение в загранпаспорт родителей (одного из родителей) записей о ребенке не дает последнему право на выезд за пределы Российской Федерации без загранпаспорта, если это не определено международными договорами Российской Федерации", - следует из текста пояснительной записки. Кабмин РФ отмечает, что в условиях санкций отдельные иностранные государства, в том числе недружественные, в одностороннем порядке принимают решения об отказе во въезде на их территорию несовершеннолетних граждан РФ ввиду отсутствия у них собственных загранпаспортов, при одновременном наличии записей о них в загранпаспортах родителей и соответствующих оснований в международных договорах, разрешающих удостоверить личность ребенка загранпаспортом родителя (например, на Кипре и в Литве). По информации правительства РФ, внесение изменений направлено на минимизацию рисков, связанных с отказом компетентными органами зарубежных стран во въезде в иностранные государства несовершеннолетним российским гражданам.

