В Госдуме назвали заявление генсека ООН о Крыме нелепым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал нелепым заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.
Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
"Такие нелепые и несуразные заявления полностью дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов, населяющих нашу планету. Гутерреш показал конъюнктурность и несамостоятельность ООН в принятии важных, решительных и принципиальных решений", - сказал Шеремет.
По его словам, ООН в основном отстаивает интересы группы западных стран, пренебрегая мнением остальной части мира.
"В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка, побуждая все больше стран задумываться о создании некой альтернативы", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
