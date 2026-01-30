https://1prime.ru/20260130/gosduma-867029728.html

В Госдуме назвали заявление генсека ООН о Крыме нелепым

В Госдуме назвали заявление генсека ООН о Крыме нелепым - 30.01.2026

2026-01-30T01:58+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал нелепым заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. "Такие нелепые и несуразные заявления полностью дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов, населяющих нашу планету. Гутерреш показал конъюнктурность и несамостоятельность ООН в принятии важных, решительных и принципиальных решений", - сказал Шеремет. По его словам, ООН в основном отстаивает интересы группы западных стран, пренебрегая мнением остальной части мира. "В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка, побуждая все больше стран задумываться о создании некой альтернативы", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

