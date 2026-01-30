https://1prime.ru/20260130/gosduma-867029908.html
В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"
В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины" - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T02:01+0300
2026-01-30T02:01+0300
2026-01-30T02:01+0300
общество
россия
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867029908.jpg?1769727686
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме тишины" в многоквартирных домах в ночное время, а также не штрафовать за первое нарушение.
"Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по "режиму тишины" и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение - 500 рублей, а в другом - 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать", - сказал Кошелев.
Парламентарий напомнил, что в 2014 году были внесены изменения в КоАП РФ в части порядка формирования правил защиты прав граждан на тишину в ночное время: этот вопрос был передан в ведение субъектов РФ. Кошелев добавил, что к сегодняшнему дню приняты региональные "законы тишины" и установлены административные наказания за их нарушения.
"Однако объем обращений граждан в адрес депутатов с жалобами на систематические нарушения "законов тишины" не изменился. Безответственные соседи делают ремонты по ночам, устраивают вечеринки. Продолжаются скандалы между соседями, которые часто приводят к более серьезным правонарушениям, а иногда и к преступлениям", - отметил он.
Кошелев считает, что за первое нарушение "режима тишины" представители управляющих компаний или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, за второе нарушение следует составлять акт и выносить предупреждение, за третье нарушение - второй акт, который вместе с первым актом передается в Госжилинспекцию (ГЖИ) или участковому. На основании этих документов ГЖИ или участковый составляют протокол о совершении административного правонарушения и привлекают шумного соседа к ответственности.
"В случае дальнейших нарушений следует увеличивать размеры штрафов: первый штраф - 500 - 2 тысячи рублей, второй штраф - 2-5 тысяч рублей, третий штраф - 5-10 тысяч рублей, четвертый штраф - 10-20 тысяч рублей, пятый штраф - 20-50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Наша задача, как законодателей, прописать правила, при которых права граждан будут защищены, а в случае их нарушения человек сможет себя защитить, а виновный - понести ответственность", - заключил парламентарий.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Госдума
В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"
Депутат Кошелев предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме тишины"
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме тишины" в многоквартирных домах в ночное время, а также не штрафовать за первое нарушение.
"Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по "режиму тишины" и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение - 500 рублей, а в другом - 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать", - сказал Кошелев.
Парламентарий напомнил, что в 2014 году были внесены изменения в КоАП РФ в части порядка формирования правил защиты прав граждан на тишину в ночное время: этот вопрос был передан в ведение субъектов РФ. Кошелев добавил, что к сегодняшнему дню приняты региональные "законы тишины" и установлены административные наказания за их нарушения.
"Однако объем обращений граждан в адрес депутатов с жалобами на систематические нарушения "законов тишины" не изменился. Безответственные соседи делают ремонты по ночам, устраивают вечеринки. Продолжаются скандалы между соседями, которые часто приводят к более серьезным правонарушениям, а иногда и к преступлениям", - отметил он.
Кошелев считает, что за первое нарушение "режима тишины" представители управляющих компаний или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, за второе нарушение следует составлять акт и выносить предупреждение, за третье нарушение - второй акт, который вместе с первым актом передается в Госжилинспекцию (ГЖИ) или участковому. На основании этих документов ГЖИ или участковый составляют протокол о совершении административного правонарушения и привлекают шумного соседа к ответственности.
"В случае дальнейших нарушений следует увеличивать размеры штрафов: первый штраф - 500 - 2 тысячи рублей, второй штраф - 2-5 тысяч рублей, третий штраф - 5-10 тысяч рублей, четвертый штраф - 10-20 тысяч рублей, пятый штраф - 20-50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Наша задача, как законодателей, прописать правила, при которых права граждан будут защищены, а в случае их нарушения человек сможет себя защитить, а виновный - понести ответственность", - заключил парламентарий.