https://1prime.ru/20260130/gosduma-867029908.html

В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"

В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины" - 30.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о "режиме тишины"

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T02:01+0300

2026-01-30T02:01+0300

2026-01-30T02:01+0300

общество

россия

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867029908.jpg?1769727686

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил ввести в России единый стандарт закона о "режиме тишины" в многоквартирных домах в ночное время, а также не штрафовать за первое нарушение. "Несмотря на наличие регионального законодательства в этой сфере, мы должны признать, что действующая система не работает. Каждый регион за нарушение тишины устанавливает свои правила по "режиму тишины" и штрафам. В одном регионе штраф за первое нарушение - 500 рублей, а в другом - 5 тысяч рублей. Считаю, что правильнее было бы привести все нормативы к единому стандарту, а за первое нарушение не штрафовать", - сказал Кошелев. Парламентарий напомнил, что в 2014 году были внесены изменения в КоАП РФ в части порядка формирования правил защиты прав граждан на тишину в ночное время: этот вопрос был передан в ведение субъектов РФ. Кошелев добавил, что к сегодняшнему дню приняты региональные "законы тишины" и установлены административные наказания за их нарушения. "Однако объем обращений граждан в адрес депутатов с жалобами на систематические нарушения "законов тишины" не изменился. Безответственные соседи делают ремонты по ночам, устраивают вечеринки. Продолжаются скандалы между соседями, которые часто приводят к более серьезным правонарушениям, а иногда и к преступлениям", - отметил он. Кошелев считает, что за первое нарушение "режима тишины" представители управляющих компаний или ТСЖ должны проводить разъяснительные работы, за второе нарушение следует составлять акт и выносить предупреждение, за третье нарушение - второй акт, который вместе с первым актом передается в Госжилинспекцию (ГЖИ) или участковому. На основании этих документов ГЖИ или участковый составляют протокол о совершении административного правонарушения и привлекают шумного соседа к ответственности. "В случае дальнейших нарушений следует увеличивать размеры штрафов: первый штраф - 500 - 2 тысячи рублей, второй штраф - 2-5 тысяч рублей, третий штраф - 5-10 тысяч рублей, четвертый штраф - 10-20 тысяч рублей, пятый штраф - 20-50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Наша задача, как законодателей, прописать правила, при которых права граждан будут защищены, а в случае их нарушения человек сможет себя защитить, а виновный - понести ответственность", - заключил парламентарий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, госдума