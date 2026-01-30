Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики - 30.01.2026
https://1prime.ru/20260130/gosduma-867067563.html
В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики
В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики - 30.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики
Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:16+0300
2026-01-30T23:16+0300
россия
финансы
дмитрий григоренко
татьяна голикова
госдума
росфинмониторинг
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Там напомнили, что план по обелению отдельных секторов экономики был разработан по поручению президента России и одобрен на заседании правительства 27 ноября 2025 года. "Финальные значения и меры будут конкретизированы и представлены позже. Стоит задача - внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии", - сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко. Отмечается, что для координации этой работы на площадке аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Григоренко усилена работа по взаимодействию между министерствами и ведомствами. Ранее в пятницу Росфинмониторинг сообщил агентству, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.
россия, финансы, дмитрий григоренко, татьяна голикова, госдума, росфинмониторинг, минфин
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Госдума, Росфинмониторинг, Минфин
23:16 30.01.2026
 
В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики

Григоренко: законопроекты по обелению экономики внесут в ГД в первом полугодии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
Там напомнили, что план по обелению отдельных секторов экономики был разработан по поручению президента России и одобрен на заседании правительства 27 ноября 2025 года.
"Финальные значения и меры будут конкретизированы и представлены позже. Стоит задача - внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии", - сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко.
Отмечается, что для координации этой работы на площадке аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Григоренко усилена работа по взаимодействию между министерствами и ведомствами.
Ранее в пятницу Росфинмониторинг сообщил агентству, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг".
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.
РОССИЯ Финансы Дмитрий Григоренко Татьяна Голикова Госдума Росфинмониторинг Минфин
 
 
