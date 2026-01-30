https://1prime.ru/20260130/gosduma-867067563.html

В Госдуму внесут законопроекты по обелению экономики

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Законопроекты с инициативами по обелению экономики России планируется внести на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Там напомнили, что план по обелению отдельных секторов экономики был разработан по поручению президента России и одобрен на заседании правительства 27 ноября 2025 года. "Финальные значения и меры будут конкретизированы и представлены позже. Стоит задача - внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в первом полугодии", - сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко. Отмечается, что для координации этой работы на площадке аппарата вице-премьера – главы аппарата правительства Григоренко усилена работа по взаимодействию между министерствами и ведомствами. Ранее в пятницу Росфинмониторинг сообщил агентству, что ведется работа над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ и Росфинмониторинг". Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов.

