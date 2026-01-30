https://1prime.ru/20260130/grechka-867066580.html

США в ноябре нарастили импорт российской гречки

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за ноябрь прошлого года немного нарастили импорт гречки из России - более чем на десятую часть, до максимальных за полгода объемов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за ноябрь 2025 года США импортировали 306,8 тонн гречки (276,2 тысячи долларов) - максимум с апреля этого же года. При этом физический объем поставок в месячном выражении вырос на 11,7%, а в годовом - снизился на 11,9%. Стоимость американского импорта при этом подросла к октябрю на 2,2%, а по сравнению с ноябрем 2024 года - снизилась на 13,5%. При этом Россия осталась главным экспортером гречки в Штаты. Также американцы покупали ее в ноябре у Канады (21 тонну), Украины (8,5 тонны), Армении (3,3 тонны), откуда в предыдущем ноябре поставок не было, а также у Китая (1,8 тонны) и Польши (1,3 тонны). Суммарные объемы экспорта гречки из РФ в США по итогам одиннадцати месяцев 2025 года составили 2,5 тысячи тонн - на 4,1% больше, чем годом ранее. Однако его стоимость в годовом выражении при этом совсем немного снизилась - на 0,3%, до 2,07 миллиона долларов.

мировая экономика, сша, россия