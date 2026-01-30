https://1prime.ru/20260130/grechka-867066580.html
США в ноябре нарастили импорт российской гречки
США в ноябре нарастили импорт российской гречки - 30.01.2026, ПРАЙМ
США в ноябре нарастили импорт российской гречки
Соединенные Штаты за ноябрь прошлого года немного нарастили импорт гречки из России - более чем на десятую часть, до максимальных за полгода объемов, подсчитало | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T22:29+0300
2026-01-30T22:29+0300
2026-01-30T22:29+0300
мировая экономика
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38ab6c9aa96380c93074e8d9752ce30e.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за ноябрь прошлого года немного нарастили импорт гречки из России - более чем на десятую часть, до максимальных за полгода объемов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за ноябрь 2025 года США импортировали 306,8 тонн гречки (276,2 тысячи долларов) - максимум с апреля этого же года. При этом физический объем поставок в месячном выражении вырос на 11,7%, а в годовом - снизился на 11,9%. Стоимость американского импорта при этом подросла к октябрю на 2,2%, а по сравнению с ноябрем 2024 года - снизилась на 13,5%. При этом Россия осталась главным экспортером гречки в Штаты. Также американцы покупали ее в ноябре у Канады (21 тонну), Украины (8,5 тонны), Армении (3,3 тонны), откуда в предыдущем ноябре поставок не было, а также у Китая (1,8 тонны) и Польши (1,3 тонны). Суммарные объемы экспорта гречки из РФ в США по итогам одиннадцати месяцев 2025 года составили 2,5 тысячи тонн - на 4,1% больше, чем годом ранее. Однако его стоимость в годовом выражении при этом совсем немного снизилась - на 0,3%, до 2,07 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1e/867065934_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f284acf71e05697da51aa7294735a295.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, россия
Мировая экономика, США, РОССИЯ
США в ноябре нарастили импорт российской гречки
США в ноябре нарастили импорт российской гречки на 12%