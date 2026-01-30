Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС
2026-01-30T19:24+0300
2026-01-30T19:24+0300
рф
энергодар
нидерланды
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_cbd5bf82801f7b46850f524e65ce244b.jpg
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС. "Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства. Он напомнил, что в понедельник, 19 января, ЗАЭС была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонта в рамках последнего временного прекращения огня. "Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена со 2 января, предположительно из-за военной активности. До ее восстановления станция зависела от единственной оставшейся основной линии напряжением 750 киловольт, обеспечивающей внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем безопасности, охлаждающих шесть остановленных реакторов и бассейны выдержки отработавшего топлива", - пояснил Гросси. Как сообщалось ранее, в пятницу по инициативе управляющего от Нидерландов было организовано внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине. Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. В РФ неоднократно подчеркивали, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые регулярно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
РФ, Энергодар, НИДЕРЛАНДЫ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
19:24 30.01.2026
 
Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС

Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.
"Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства.
Он напомнил, что в понедельник, 19 января, ЗАЭС была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонта в рамках последнего временного прекращения огня.
"Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена со 2 января, предположительно из-за военной активности. До ее восстановления станция зависела от единственной оставшейся основной линии напряжением 750 киловольт, обеспечивающей внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем безопасности, охлаждающих шесть остановленных реакторов и бассейны выдержки отработавшего топлива", - пояснил Гросси.
Как сообщалось ранее, в пятницу по инициативе управляющего от Нидерландов было организовано внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине.
Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
В РФ неоднократно подчеркивали, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые регулярно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
РФ Энергодар НИДЕРЛАНДЫ Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС
 
 
