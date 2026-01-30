https://1prime.ru/20260130/grossi-867060116.html

Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС

Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ

Гросси призвал соблюдать принципы МАГАТЭ, чтобы избежать аварии на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы... | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T19:24+0300

2026-01-30T19:24+0300

2026-01-30T19:24+0300

рф

энергодар

нидерланды

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_cbd5bf82801f7b46850f524e65ce244b.jpg

ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси вновь призвал стороны украинского конфликта к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ, чтобы избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС. "Я вновь подчеркиваю необходимость соблюдения пяти принципов, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС, прилагая все усилия для предотвращения повреждений этих линий (электроснабжения - ред.), которые могут иметь фатальные последствия для станции", - заявил Гросси в ходе вступительного слова на Совете управляющих МАГАТЭ в пятницу. Текст выступления среди журналистов распространила пресс-служба агентства. Он напомнил, что в понедельник, 19 января, ЗАЭС была вновь подключена к своей последней резервной линии электроснабжения после успешного завершения ремонта в рамках последнего временного прекращения огня. "Эта резервная линия напряжением 330 киловольт была повреждена и отключена со 2 января, предположительно из-за военной активности. До ее восстановления станция зависела от единственной оставшейся основной линии напряжением 750 киловольт, обеспечивающей внешнее электроснабжение, необходимое для работы систем безопасности, охлаждающих шесть остановленных реакторов и бассейны выдержки отработавшего топлива", - пояснил Гросси. Как сообщалось ранее, в пятницу по инициативе управляющего от Нидерландов было организовано внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине. Гросси в 2023 году предложил пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. В РФ неоднократно подчеркивали, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые регулярно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867053717.html

рф

энергодар

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, энергодар, нидерланды, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс