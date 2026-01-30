https://1prime.ru/20260130/grushko-867051799.html

Грушко оценил потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией

Грушко оценил потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией

2026-01-30T16:39+0300

финансы

россия

александр грушко

ес

мид

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. "Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС - ред.) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона (евро - ред.)", - сказал Грушко на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В начале декабря 2025 года российский МИД сообщал, что экономика европейских стран потеряла с 2022 по 2025 год около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.

