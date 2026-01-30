Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грушко оценил потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией - 30.01.2026
Грушко оценил потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. "Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС - ред.) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона (евро - ред.)", - сказал Грушко на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В начале декабря 2025 года российский МИД сообщал, что экономика европейских стран потеряла с 2022 по 2025 год около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.
Грушко оценил потери ЕС от свертывания экономических связей с Россией

Грушко: потери Евросоюза от свертывания связей с Россией составляют 1,5 триллиона евро

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Потери Евросоюза от свертывания экономических связей с Россией, по самым скромным подсчетам, составляют 1,5 триллиона евро, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Потери от свертывания экономических связей с Россией (со стороны ЕС - ред.) составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 триллиона (евро - ред.)", - сказал Грушко на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В начале декабря 2025 года российский МИД сообщал, что экономика европейских стран потеряла с 2022 по 2025 год около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.
