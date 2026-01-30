https://1prime.ru/20260130/indeksy-867047927.html

Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после выхода данных о безработице в странах еврозоны, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные последних торгов января. По состоянию на 14.53 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 10 209,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 8 129,86 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 24 522,16 пункта. В пятницу инвесторы оценивают статистику рынка труда стран еврозоны. Безработица в Германии в январе осталась декабрьском уровне в 6,3%, сообщило ранее Федеральное агентство по трудоустройству страны, что совпало с прогнозом аналитиков. Также европейское статистическое агентство Евростат представило данные о безработице в странах еврозоны. Показатель в декабре снизился до 6,2% с уровня ноября в 6,3%, хотя ожидалось сохранение показателя на ноябрьском уровне. Инвесторы следят и за корпоративными новостями. Акции Adidas растут в цене на 5,7% после публикации предварительной отчетности. Компания оценивает рост годовой операционной выручки в 2,8 раза, до 164 миллионов евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентство Блумберг. Также компания объявила об обратном выкупе акций в этом году на сумму 1 миллиард евро. Бумаги Deutsche Bank дорожают на 2,6% после выхода отчетности. Чистая прибыль этого крупнейшего немецкого банка по итогам прошедшего года удвоилась и составила 7,14 миллиарда евро.

