Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики - 30.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260130/indeksy-867047927.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики - 30.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы растут после выхода данных о безработице в странах еврозоны, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T15:04+0300
2026-01-30T15:04+0300
рынок
европа
dax
евростат
германия
индексы
adidas
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_74beb5b40c4125bb64fa03eacae6d601.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после выхода данных о безработице в странах еврозоны, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные последних торгов января. По состоянию на 14.53 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 10 209,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 8 129,86 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 24 522,16 пункта. В пятницу инвесторы оценивают статистику рынка труда стран еврозоны. Безработица в Германии в январе осталась декабрьском уровне в 6,3%, сообщило ранее Федеральное агентство по трудоустройству страны, что совпало с прогнозом аналитиков. Также европейское статистическое агентство Евростат представило данные о безработице в странах еврозоны. Показатель в декабре снизился до 6,2% с уровня ноября в 6,3%, хотя ожидалось сохранение показателя на ноябрьском уровне. Инвесторы следят и за корпоративными новостями. Акции Adidas растут в цене на 5,7% после публикации предварительной отчетности. Компания оценивает рост годовой операционной выручки в 2,8 раза, до 164 миллионов евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентство Блумберг. Также компания объявила об обратном выкупе акций в этом году на сумму 1 миллиард евро. Бумаги Deutsche Bank дорожают на 2,6% после выхода отчетности. Чистая прибыль этого крупнейшего немецкого банка по итогам прошедшего года удвоилась и составила 7,14 миллиарда евро.
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_01c460792613ef82b19affcc02fc9420.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, европа, dax, евростат, германия, индексы, adidas, торги
Рынок, ЕВРОПА, DAX, Евростат, ГЕРМАНИЯ, Индексы, Adidas, Торги
15:04 30.01.2026
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики

Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики и корпоративных новостей

© Unsplash/Adam NowakowskiКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Adam Nowakowski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут после выхода данных о безработице в странах еврозоны, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные последних торгов января.
По состоянию на 14.53 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 10 209,8 пункта, французский CAC 40 - на 0,72%, до 8 129,86 пункта, немецкий DAX - на 0,94%, до 24 522,16 пункта.
В пятницу инвесторы оценивают статистику рынка труда стран еврозоны. Безработица в Германии в январе осталась декабрьском уровне в 6,3%, сообщило ранее Федеральное агентство по трудоустройству страны, что совпало с прогнозом аналитиков.
Также европейское статистическое агентство Евростат представило данные о безработице в странах еврозоны. Показатель в декабре снизился до 6,2% с уровня ноября в 6,3%, хотя ожидалось сохранение показателя на ноябрьском уровне.
Инвесторы следят и за корпоративными новостями. Акции Adidas растут в цене на 5,7% после публикации предварительной отчетности. Компания оценивает рост годовой операционной выручки в 2,8 раза, до 164 миллионов евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентство Блумберг. Также компания объявила об обратном выкупе акций в этом году на сумму 1 миллиард евро.
Бумаги Deutsche Bank дорожают на 2,6% после выхода отчетности. Чистая прибыль этого крупнейшего немецкого банка по итогам прошедшего года удвоилась и составила 7,14 миллиарда евро.
 
РынокЕВРОПАDAXЕвростатГЕРМАНИЯИндексыAdidasТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала